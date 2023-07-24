В сети появилось видео грузовиков-зерновозов, застрявших возле попавшего под ночной удар российских беспилотников порта Рени, в котором корабли швартуются ближе к румынскому берегу.

Соответствующие кадры публикует "Страна".

Сообщается, что грузовики в порту никто не разгружает и возвращаться обратно с зерном они не хотят.

Напомним, что корабли в порту Рени теперь швартуют максимально близко к румынскому берегу после ночной атаки, в результате которой были уничтожены три зернохранилища, взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений.

Ранее мы писали, что на международных рынках после удара российского беспилотника по украинскому порту на реке Дунай и обстрела одесского морского порта резко подскочили цены на пшеницу.

В 9 утра по восточному времени США цена пшеницы с поставкой в сентябре на Чикагской бирже была почти на 6% выше, чем при предыдущем закрытии. Мировые рынки обеспокоены ухудшением ситуации с поставками зерна после выхода России из Черноморской зерновой инициативы на прошлой неделе и серии атак российских беспилотников на украинскую портовую инфраструктуру.

Согласно данным ООН, крупнейшим покупателем украинской агропродукции, которая экспортировалась в рамках черноморской сделки, был Китай. Из почти 33 миллионов тонн отправленного украинского товара 8 миллионов ушло в КНР. На долю всех африканских стран, которые, как заявлялось, должны были стать основными реципиентами зерновой сделки, пришлось только 4 миллиона тонн агропродукции.