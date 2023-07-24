В сети появилось видео кораблей, которые стоят в порту Рени после ночного обстрела, который привел к резкому подорожанию мировых цен на пшеницу.

Соответствующие кадры публикует "Страна".

Сообщается, что теперь корабли швартуют максимально близко к румынскому берегу.

Напомним, в Одесской области этой ночью российские войска атаковали "Шахедами" порт "Рени". В порту были уничтожены три зернохранилища, взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений. Были пожары, которые позже потушили. Госпитализированы четыре человека - один украинский моряк и трое водителей-дальнобойщиков.

В порту Рени во время ночной атаки РФ находилось шесть румынских судов. По предварительной информации, моряки и суда не пострадали. Но сразу после окончания атаки они покинули порт и ушли на румынский берег Дуная.

Ранее мы писали, что на днях Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы разблокирования экспорта украинского зерна.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.