Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска в Украине после достижения возможного соглашения о прекращении огня для контроля за его соблюдением.

Об этом он сказал Макрону и Зеленскому на встрече в Париже, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Также Трамп сообщил на встрече, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.

"Трамп сказал, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хочет, чтобы европейские войска, присутствующие в Украине, следили за прекращением огня, сообщают официальные лица знакомые с переговорами. По их словам, он не исключил поддержку соглашения со стороны США, хотя американские войска не будут вовлечены", - пишет издание.

Отметим, что официально Трамп не подтверждал свое согласие с идей отправить европейские войска в Украину в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Трамп, как пишет издание со ссылкой на источник, также подталкивает европейцев сделать больше, чтобы заставить китайцев надавить на Кремль, чтобы положить конец войне. Они обсудили использование тарифов против китайских товаров в качестве меры давления, если Пекин не согласится на это.

При этом издание отмечает, что у Трампа пока нет четкого плана по Украине.

Члены его переходной команды и близкие доверенные лица составляют предложения и информируют его. Ключевые решения будут приняты после того, как его команда вступит в должности и Трамп проведет дальнейшие переговоры с союзниками и, возможно, с Путиным.

Также издание отмечает, что есть немало сомнений в идее ввода европейских войск в Украину для соблюдением режима прекращения огня.

"Есть еще много сомнений по поводу этой идеи. Европейские правительства, скорее всего, будут опасаться оказаться в ситуации, когда им придется противостоять нарушению Россией режима прекращения огня. Французские чиновники ясно дали понять, что эта идея должна включать в себя какую-то военную поддержку со стороны США. Но неясно как на это посмотрит администрация Трампа. Также Кремль может отказаться от любого плана, который позволяет войскам из стран НАТО присутствовать в Украине. Ранее в этом году Путин заявил, что разговоры об отправке войск страны НАТО в Украину во время войны "поднимают реальную угрозу ядерного конфликта". В четверг Макрон отправился в Польшу, чтобы обсудить Украину и гарантии безопасности с польскими лидерами. На пресс-конференции после встречи премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не планирует отправлять войска в Украину", - пишет издание.