Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который прибыл с визитом в Варшаву, что польские войска не войдут в Украину даже после прекращения огня.

Заявление прозвучало на совместной с Макроном пресс-конференции, которую транслировали соцсети Туска.

Польский политик сказал, что хочет остановить спекуляции о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после приостановления огня или достижения мира. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только в Варшаве.

"Пока что мы не планируем таких действий", - отметил польский премьер.

Туск обратил внимание, что готов сотрудничать в вопросах, которые помогут защитить европейские страны от возобновления конфликта после прекращения огня.

Ранее мы анонсировали поездку Макрона в Польшу для обсуждения войны в Украине и возможности отправки иностранные войска миротворцев.

Польская газета Rzeczpospolita писала, что Франция планирует разместить в Украине воинский контингент численностью 40 тысяч человек. Это приблизительно пять бригад.

В свою очередь в Киеве заявили, что готовы обсуждать размещение иностранных войск на своей территории. А вот польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш выступал против этого.