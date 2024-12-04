Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила отправку немецких миротворцев в Украину в случае прекращения огня.

Об этом пишет Die Welt.

"Помимо гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, существует также международное присутствие для обеспечения прекращения огня", - заявила Бербок на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Когда ее спросили о возможной роли Германии в этом, она сказала, что все, что послужит миру в будущем, конечно же, будет "поддержано всеми силами с немецкой стороны".

Ранее некоторые западные издания писали, что в Европе действительно обсуждают отправку своих войск в Украину для обеспечения возможного прекращения огня.

Вероятность отправки в Украину евромиротворцев мы анализировали в нашем итоговом материале.

Война в Украине идет 1015-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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