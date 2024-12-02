Франция и Британия рассматривают возможность размещения своих войск в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня на линии фронта.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявил высокопоставленный чиновник НАТО, речь идет о размещении военных на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров. Обсуждение проходит на уровне отдельных столиц, не НАТО.

Разработка конкретных вариантов поддержки необходима также для обеспечения участия европейских союзников в мирных переговорах Украины и России при посредничестве администрации Дональда Трампа, сообщил "Радио Свобода" собеседник.

Напомним, ранее западные издания писали, что один из вариантов "плана Трампа" по мирному урегулированию в Украине предусматривает ввод на линию разграничения европейских войск.

Впрочем, у Трампа достоверность таких планов не подтверждали.

Не подтверждала планы по введению миротворцев и Украина.

А Россия заявляла, что любые миротворцы могут быть введены на линию фронта только по согласию "обеих сторон конфликта".