В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп намерен "действовать с головокружительной скоростью", чтобы закончить войну в Украине по линии фронта, однако предоставление гарантий безопасности для Киева он оставит на Европу.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Приглашение в НАТО в краткосрочной перспективе Украине Трамп не даст. Вместо этого будет Минск-3 с "механизмами принуждения и последствиями за нарушение соглашения". Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

"Америка будет настаивать на двух вещах. У нас не будет ни мужчин, ни женщин в механизме принуждения. Мы за это не платим. За это платит Европа", - говорит источник.

Соратники Трампа заявляют, что "Украина проигрывает войну, и поэтому стремление к урегулированию является морально правильным".

Фред Флейц, работавший в первой администрации Трампа, говорит, что заморозка войны может произойти "с пониманием того, что, вероятно, окончательного соглашения не будет, пока Путин не уйдет со сцены".

По данным издания, на Трампа влияют три группировки, из которых две "едины в желании оставить Украину Европе". Третья хочет "проецирования американской мощи по всему миру".

Ранее газета New York Times приводила мнение экспертов по внешней политике Республиканской партии о том, что будет делать Трамп, если вернётся во власть.