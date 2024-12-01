Верховный представитель по иностранным делам Европейского союза Кая Каллас, которая сегодня прибыла в Киев, не исключила направление европейских военных в Украину после того как будет достигнуто соглашение о прекращении огня на линии фронта.

Об этом она заявила в комментарии агентству ANSA.

Каллас отметила, что в европейских военных на линии разграничения может быть необходимость для контроля за соблюдением режима прекращения огня, если соглашение об этом будет достигнуто.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что один из вариантов "плана Трампа" по мирному урегулированию в Украине предусматривает ввод на линию разграничения европейских войск.

Впрочем, у Трампа достоверность таких планов не подтверждали. Не подтверждала планы по введению миротворцев и Украина.

А Россия заявляла, что любые миротворцы могут быть введены на линию фронта только по согласию "обеих сторон конфликта".

Война в Украине идет 1012-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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