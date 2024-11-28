Будущий советник новоизбранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в последние дни взвешивал несколько предложений по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Детали стратегии еще прорабатываются, но Трамп, скорее всего, будет настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы "временно заморозить конфликт", пока обе стороны ведут переговоры. От Европы и НАТО Трамп хочет большего участия в поддержке Украины.

Среди рассматриваемых вариантов - предложение генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил своим кандидатом на пост специального посланника по Украине.

План Келлога предусматривает продолжение военной помощи Украине при условии ее участия в мирных переговорах с Россией и отказ ей в НАТО на длительный период, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.

План Ричарда Гренелла также рассматривается - создание "автономных регионов" в Украине, хотя он не объяснил подробно, как это будет выглядеть.

Еще одна идея - позволить России сохранить захваченные территории в обмен на членство Украины в НАТО, хотя источники говорят, что эта идея мало кому нравится в окружении Трампа.

Вопрос Украины Уолтц обсуждал и с советником нынешнего президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном на прошлой неделе.

Ранее Уолтц заявил, что администрация Трампа уже в январе начнёт переговоры по завершению войны в Украине с участием европейских стран.