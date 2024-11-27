Уходящий президент США Джо Байден не успеет потратить на Украину миллиарды долларов обещанной помощи из-за нехватки времени.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и конгрессменов.

У администрации Байдена все еще осталось более 6,5 млрд долларов, которые, как сообщается, могут не успеть потратить на отправку оружия Киеву до 20 января 2025 года.

"Пентагон достиг лимита оружия, которое может отправлять Украине ежемесячно, и теперь сталкивается с логистическими проблемами", - говорится в публикации.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена.

В свою очередь глава Госдепа Энтони Блинкен пообещал, что администрация Байдена обеспечит Украину всем необходимым для продолжения конфликта в 2025 году и ведения диалога о мире "с позиции силы", если до него дойдет.

Тем временем газета Politico написала, что Байден до своего ухода хочет получить от Конгресса еще 24 миллиарда долларов для военных поставок Украине.