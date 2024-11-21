Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать 4,65 млрд долларов долга Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Белый дом хочет отменить половину кредита в $9 млрд, предоставленного Украине в рамках дополнительного пакета в $60 млрд, одобренного в апреле.

Идея кредита была предложена Дональдом Трампом и проголосована республиканцами в Палате представителей. Но Байден всегда давал понять, что часть его будет прощена.

Республиканцы заявляют, что и сейчас заблокируют эту инициативу Байдена в Сенате, чтобы "не дать сделать долг Украины ответственностью американского народа".

Демократы контролируют Сенат, к тому же Байден может наложить вето, так что шансы списания велики.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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