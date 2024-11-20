Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск.

Об этом министр обороны США сообщил во время выступления на пресс-конференции в Лаосе.

"Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники", - отметил Остин.

По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования".

Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик.

Напомним, газета The Washington Post написала, что действующий президент США Джо Байден передает Киеву запрещённые конвенциями противопехотные мины. Правозащитники уже заявили, что решение США является "черным пятном на репутации Вашингтона".

Как мы писали, в прошлом году в МИД Украины прокомментировали отчет правозащитной организации Human Rights Watch о вероятном использовании украинскими военными противопехотных мин.

В министерстве заявили, что Россия во время своего вторжения в Украину использует весь спектр запрещенных мин.

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