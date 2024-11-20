Действующий президент США Джо Байден передает Киеву запрещённые конвенциями противопехотные мины.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, тем самым президент США "вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями".

"Более 160 стран (Украина в том числе - Ред.) подписали международный договор, запрещающий их использование, отметив, что это неизбирательное оружие может нанести долгосрочный вред гражданскому населению", - пишет газета.

Но администрация Байдена хочет "помочь замедлить наступление России".

"Украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим", - объяснили в президентской администрации.

Один из чиновников сказал, что тип передаваемых мин — "непостоянные". Они самоликвидируются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными в течение нескольких дней или недель, что снижает опасность для мирных жителей".

"Чиновник сказал, что украинские политики взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах", - говорится в статье.

Ранее США поставляли Украине только разрешённые конвенциями мины "Клеймор", которые устанавливаются над землей и приводятся в действие оператором.

Правозащитники уже заявили, что решение США является "черным пятном на репутации Вашингтона".

В организации Human Rights Watch отметили, что даже "непостоянные" мины представляют опасность для мирных жителей, требуют сложных мероприятий по очистке и не всегда надежно обезвреживаются.

Напомним, в прошлом году в МИД Украины прокомментировали отчет Human Rights Watch о вероятном использовании украинскими военными противопехотных мин.

В министерстве заявили, что Россия во время своего вторжения в Украину использует весь спектр запрещенных мин.

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