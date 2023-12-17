В Николаевской области автомобиль с двумя мужчинами, которые поехали за дровами, подорвался на противопехотной мине. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

По данным спасателей, происшествие случилось вблизи села Евгеновка Снигиревской городской территориальной общины Баштанского района. Двое мужчин 1983 г.р. и 1987 г.р. ехали по проселочной дороге в поиске дров.

В результате взрыва авто получило значительные повреждения, но люди не пострадали.

В связи с обширностью заминированной территории спасатели создали "безопасный коридор" длиной 140 метров и эвакуировали мужчин.

Напомним, летом в приграничной зоне Житомирской области в результате игнорирования предупредительных знаков семья на автомобиле подорвалась на мине, заехав в лес за черникой. Погиб водитель.

Также мы рассказывали, что в Черниговской области полицейский с детьми поехал отдыхать на озеро и его авто подорвалось на мине. В результате погибли двое взрослых, а двое детей получили ранения.