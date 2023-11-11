В Чугуевском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает в субботу, 11 ноября, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в своем телеграм-канале.

По данным следствия, сегодня вечером на дороге между селами Граково и Мосьпаново автомобиль, пытавшийся объехать сельскохозяйственную машину, взорвался на мине.

В результате взрыва 46-летний водитель получил осколочные ранения. В настоящее время он находится в больнице, добавили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что в Херсонской области на мине подорвался трактор, водитель погиб.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

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