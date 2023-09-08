В Херсонской области на российской мине подорвались трое взрывотехников. Пострадали сапёры организации "The HALO Trust", они занимаются гуманитарным разминированием области. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своём телеграм-канале.

"24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего. Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь", - написал Прокудин.

Ранее мы писали, что в Николаевской области во время купания в Черном море на мине подорвался мужчина.

Также мы сообщали, что в Изюмском районе Харьковской области 48-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

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