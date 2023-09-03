В Николаевской области во время купания в Черном море на мине подорвался мужчина.

Об этом сообщили в воскресенье, 3 сентября, Силы обороны юга Украины в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Черноморке Очаковской общины Николаевщины на мине в воде подорвался 36-летний местный житель. В результате взрыва он погиб", - говорится в сообщении.

Заявляется, что погибший проигнорировал предупреждающие об установке минных заграждений знаки.

Напомним, в прошлом году в Одессе мужчина пошел купаться в море и подорвался на мине. Ему оторвало голову.

А недавно в Черниговской области полицейский с детьми поехал отдыхать на озеро и его авто подорвалось на мине. В результате взрыва погибли двое взрослых, а двое детей получили ранения и находятся в больнице.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

В ночь на 3 сентября масштабной атаке подверглась Одесская область. Российские войска атаковали дронами типа "Шахед" припортовую инфраструктуру в регионе, в результате чего начались масштабные пожары. Массированная атака беспилотников длилась более 3,5 часов.

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