В Черниговской области на боеприпасе подорвался автомобиль. В результате погибли двое взрослых, а двое детей получили ранения и находятся в больнице.

Об этом сообщает ГСЧС в Фейсбуке.

28 августа в службу спасения "101" поступила информация о том, что в одной из территориальных общин Черниговского района на боеприпасе взорвался автомобиль. Пренебрегая предупредительными знаками "Мины", установленными вдоль дорог, люди поехали отдыхать на озеро. Их авто наехало на сдетонировавший боеприпас, произошло возгорание автомобиля.

В ГСЧС предупредили, что минная опасность в деоккупированных населенных пунктах и там, где велись боевые действия, крайне высока. Маркировка, предупреждающая о потенциальной угрозе, устанавливается не просто так. Специальная лента, знаки "Опасно, мины!", "Стоп, мины!" - все это означает, что территории действительно опасны.

"Страна" узнала детали трагедии в Черниговской области.

"Отец работал в патрульной полиции. Один ребенок пошел в третий класс. Трагедия случилась недалеко от границы с Беларусью", — сообщил источник "Страны".

Ранее в Изюмском районе Харьковской области во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, тракторист был ранен и госпитализирован.

А в Херсонской области вблизи села Шляхово Бериславской общины подорвался местный житель, пытаясь перенести в руках взрывоопасный предмет.