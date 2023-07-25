Вернувшийся в США по обмену из России бывший морпех самовольно поехал в Украину и подорвался на мине
Вернувшийся в США по обмену американец Тревор Рид, который ранее отбывал наказание в России за нападение на полицейских, получил ранение в Украине.
Об этом сообщает издание The Messenger со ссылкой на источники в минобороны США.
Как пишет издание, бывший морпех США самовольно отправился в Украину и был ранен, подорвавшись на мине.
О степени тяжести ранений не сообщается, он якобы находится в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в американский военный госпиталь в Германии или Польше, пишет издание.
По его информации, в Пентагоне "в частном порядке" выражают недовольство "приключениями" Рида, в частности потому, что для его освобождения были приложены огромные усилия.
Официальный представитель Госдепартамента уже заявил, что власти США в курсе ранения Тревора Рида в Украине.
Напомним, Тревор Рид в 2020 году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских в Москве. В конце апреля Россия обменяла своего гражданина, находившегося в заключении в США летчика Константина Ярошенко, на осужденного в РФ гражданина Соединенных Штатов бывшего морского пехотинца Тревора Рида.
Сообщалось, что президент США Джо Байден лично поднял вопрос об обмене Рида на Ярошенко.