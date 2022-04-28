Президент США Байден кратко рассказал о том, как удалось договориться об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко во время обострения между Штатами и Россией.

Об этом Байден сказал на встрече с журналистами, пишет "РИА-Новости".

Президент США утверждает, что поднял вопрос о необходимости освобождения осужденного в России американца Тревора Рида около трех месяцев назад.

"Я сделал это. Я поднял этот вопрос. Это было три месяца назад", - заявил Байден.

Напомним, Россия обменяла своего гражданина, находившегося в заключении в США летчика Константина Ярошенко, на осужденного в РФ гражданина Соединенных Штатов бывшего морского пехотинца Тревора Рида.

Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Мужчина неоднократно заявлял о своей невиновности. Тревор Рид в 2020 году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских в Москве.

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