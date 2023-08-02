Харьковские производители разработали машину для подготовки почвы к разминированию. Она уже получила сертификат соответствия.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства экономики.

Как сказано в посте, сертификат позволяет наладить производство таких машин и использовать для разминирования территорий.

У техники есть ряд преимуществ по сравнению с иностранными аналогами:

простота конструкции;

сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта;

разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Сейчас ежемесячно производители могут выпускать две такие машины.

Ранее мы приводили данные западных СМИ, согласно которым за полтора года войны в Украине наземные мины наряду с неразорвавшимися бомбами, артиллерийскими снарядами и другими смертоносными побочными продуктами боев загрязнили территорию страны размером с Уругвай. Украина стала самой заминированной страной в мире. Для разминирования понадобится 800 лет.

Мины есть не только на суше, но они еще дрейфуют и в Черном море.