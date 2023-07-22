За полтора года войны в Украине наземные мины наряду с неразорвавшимися бомбами, артиллерийскими снарядами и другими смертоносными побочными продуктами боев загрязнили территорию страны размером с Уругвай. Украина стала самой заминированной страной в мире. Для разминирования понадобятся сотни лет.

Об этом пишет The Washington Post.

Превращение Украины в опасную зону - это бедствие такого масштаба, какого редко когда видели, и для его устранения могут потребоваться сотни лет и миллиарды долларов.

"Огромное количество боеприпасов в Украине просто беспрецедентно за последние 30 лет. Ничего подобного нигде нет", — сказал директор программ британской благотворительной организации Mines Advisory Group Грег Кроутер.

Согласно недавнему отчету аналитического центра из Словакии GLOBSEC, около 30% территории Украины потребует длительных, дорогостоящих и опасных операций по разминированию.

Хотя продолжающиеся боевые действия делают точные исследования невозможными, очевидно, что масштабы и концентрация боеприпасов в Украине больше, чем в других сильно заминированных странах, таких как Афганистан и Сирия.

Международная некоммерческая организация HALO Trust с помощью информации из открытых источников отследила более 2300 инцидентов в Украине, в ходе которых были обнаружены боеприпасы, требующие обезвреживания. При этом информация о таких событиях значительно занижена и данные неполны.

Мины уже нанесли большой урон. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года по июль 2023 года ООН зафиксировала 298 жертв среди мирного населения от взрывоопасных предметов. Среди них 22 детей. 632 гражданских лица получили ранения.

Сапер службы экстренной помощи Украины Владислав Соколов рассказал The Washington Post, что один из его друзей, тоже сапер, в 2022 году потерял ногу во время работы на минном поле под Краматорском. Сейчас друг учится ходить на протезе.

Украинский военный хирург Дмитрий Мялковский с начала войны оперирует минные ранения. В пятницу в больнице в Запорожской области ему пришлось спасти жизнь пациента, который подорвался на мине, ампутировав две ноги.

"Я до сих пор не знаю, выживет ли он", - сказал врач.

Обе стороны в войне используют мины. Россия сильно заминировала свои линии фронта в ожидании контрнаступления Украины и широко применяет запрещенные противопехотные мины. На них подрываются как военные, так и мирные жители.

Российские силы использовали не менее 13 типов противопехотных мин, а также мины-ловушки, активируемые жертвами. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что летом 2022 года Украина также применила по крайней мере один тип противопехотных мин - реактивную фугасную мину ПФМ - в районе Изюма, пишет издание.

Противотанковые мины, для детонации которых обычно требуется огромный вес, не запрещены международным сообществом, хотя любое взрывное устройство, которое может быть непреднамеренно взорвано гражданским лицом, может считаться противопехотной миной в соответствии с Договором о запрещении мин 1997 года, участником которого является Украина, но не Россия или США.

И российские, и украинские силы применяли противотранспортные мины.

США включили два типа мин в свои пакеты помощи Украине: дистанционную противотанковую минную систему, которая использует 155-миллиметровые артиллерийские снаряды для создания временных минных полей, запрограммированных на самоуничтожение, и противотанковые мины M21, которые требуют большой силы для детонации, но не самоуничтожаются, что вызывает опасения по поводу последующего обезвреживания.

Сильно заминированная оборона России замедляет контрнаступление Украины. Хотя используются специализированные машины для разминирования, мины установлены настолько густо, что саперы вынуждены расчищать пути вручную.

Гуманитарные операции по разминированию крайне медленны, утомительны и дорогостоящи. Они проходят в разных частях Украины, в том числе вокруг Киева.

По оценкам экспертов, гуманитарная разминирование, осуществляемое примерно 500 командами сейчас, займет 757 лет.

Команды по разминированию метр за метром идут по местности, используя металлоискатели, а иногда и собак, раскапывая каждый бугорок, не зная, найдут ли они безобидный гвоздь или смертоносную мину.

По оценкам GLOBSEC, один сапер может очистить от 14 до 24 квадратных метров в день, в зависимости от местности и концентрации взрывчатых веществ.

Существует устойчивый рынок "черных саперов", которые предлагают поспешную и часто ненадежную расчистку без официальной сертификации.

Эксперты Всемирного банка полагают, что разминирование Украины стоит 2-8 доллара за квадратный метр. В ближайшие 10 лет оно обойдется в 37,4 миллиарда долларов.

Мины есть не только на суше, но они еще дрейфуют и в Черном море.

На днях мы писали, что украинские военные чаще получают ранения от мин, чем от артиллерии.