Украинские саперы используют новую тактику разминирования.

О ней рассказывается в репортаже CNN.

Когда темнеет и воздух охлаждается, то саперы запускают дроны с тепловизорами, на экранах которых нагретые за день солнцем мины становятся заметными и "светятся", сообщил телеканал. Это позволяет полностью исключить необходимость личного участия солдат для поиска мин. Обнаруженные мины подрывают специальными зарядами.

Это ноу-хау может стать серьезным прорывом не только для ВСУ, но и абсолютно новым подходом в методах ведения современных войн, отмечает канал.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку подготовленных саперов, что ограничивает наступательные возможности армии.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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