Во вторник, 15 августа, в Украине продолжается 538-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

15 августа

23.23 Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено.

Его без объяснения причин перекрыли около 22:00.

23.17 Причиной внезапного отключения электроснабжения во Львове и области в понедельник стало вмешательство в работу высоковольтной линии комбайнером, собиравшим в поле урожай.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

14 августа около 15:50 во Львове и области полностью исчезло электроснабжение. "Львовооблэнерго" сразу сообщило, что это связано с отключением в сетях НЭК "Укрэнерго".

На следующий день "Укрэнерго" объяснило, что техническая неисправность на линии возникла из-за водителя сельхозтехники, нарушившего правила техники безопасности при сборе урожая.

"Вчера, 14 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Через 9 минут питание потребителей восстановлено в полном объеме. Причина усложнения – нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

23.09 ВСУ удалось зайти на территорию Урожайного Донецкой области и эвакуировать трех человек.

Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко.

По его словам, в селе продолжаются жестокие бои.

23.01 Движение машин по Крымскому мосту из Краснодарского края в сторону Крыма восстановлено, на выезд с полуострова движение еще закрыто.

Об этом сообщает тг-канал о ситуации на мосту.

Причины остановки движения по-прежнему неизвестны.

22.41 Повторные взрывы в Краматорске.

22.35 Сообщают о звуках взрывов в Краматорске Донецкой области.

22.26 Воздушные силы сообщают о пусках «Шахедов» из Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Тревога сейчас в двух областях, но может расшириться и на другие регионы.

22.19 Снова воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях. Запорожский губернатор Малашко сообщает об активности тактической авиации россиян.

22.15 США не стремятся к войне с Россией, военных возможностей в Черном море у них нет.

Об этом заявили в Пентагоне, комментируя вопрос о "военных решениях" для экспорта зерна из Украины.

Ранее Украина призывала страны НАТО обеспечить поставки ее зерна с помощью военных конвоев.

22.06 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает мониторинговый тг-канал.

Причины не сообщаются.

21.37 Воздушные силы сообщают об отбое ракетной опасности. Начались отбои тревоги.

21.31 В НАТО дезавуировали главу канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена, который предложил обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил представитель Альянса Суспильному.

По его словам, соответствующую позицию подтвердили лидеры государств НАТО на саммите в Вильнюсе, и она не изменилась.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира", – сказал он.

В то же время чиновник подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях достичь мира.

И, по его словам, очевидно, что существует потребность в договоренностях безопасности, которые бы гарантировали, что война не повторится.

21.25 Лидер парламенских «слуг народа» Давид Арахамия также прокомментировал предложение главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

Он заявил, что «разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию».

«Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара», – считает Арахамия.

21.01 Нацполиция показала видео первых минут после сегодняшнего обстрела Львова.

20.27 Тревога уже по всей стране.

20.25 В Киеве и области объявлена тревога. Сообщают о взлете МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

20.17 Анализируем военные итоги уходящего дня.

20.15 Война не закончится ни в этом году, ни следующей весной.

Такое мнение в своем тг-канале высказала вице-премьер Ирина Верещук.

«Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. «2-3 недели», «до конца года», «следующей весной» – все это неправда», – написала Верещук.

Она призывает всех «настроиться на длительную борьбу».

«Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим», – добавила вице-премьер.

19.49 Появилась реакция Киева и Москвы на предложение обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

Спикер МИД Украины заявил, что "разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы".

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", – написал Олег Николенко в Фейсбуке.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк называл идею такого размена "триумфом Путина".

"Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО", – написал в Твиттере советник президента Украины Михаил Подоляк.

В Москве идею прокомментировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Идея любопытная. Вопрос только в том, что все их (Украины - Ред.) территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов", – написал Медведев.

19.34 Вечернее обращение Владимира Зеленского.

Сегодня, как и вчера, оно записано в поезде, после поездки на Запорожский участок фронта (вчера президент побывал на Бердянском).

Основное в обращении:

Рассказал о своем пребывании в боевых подразделениях на Запорожском направлении.

Сообщил о необходимости внесения корректировок в обучение бойцов, исходя из мнения военнослужащих с передовой.

Прокомментировал российские ракетные удары по украинским регионам.

19.30 Президент опубликовал видео своего пребывания в расположении 10-го армейского корпуса, воюющего на Мелитопольском направлении.

Этот корпус, по данным западных СМИ, ввели в бой на втором этапе наступления.

«Заслушал доклад о ходе и особенностях боевых действий, потребностях военных в вооружении и боеприпасах», – сообщил Зеленский.

19.21 Минобороны РФ опубликовало видео, как заявляется, ночных ударов по Украине.

18.58 Свежая вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 23 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки,

Авдеевском – южнее Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки и Красногоровки,

Шахтерском – в районе Урожайного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 42 ракетных и 44 авиаудара, совершила 24 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов.

18.55 Украинские военные пожаловались Зеленскому и Ермаку на российские БПЛА «Ланцет» и «Орлан».

Об этом глава Офиса президента сообщил в своем телеграм-канале.

«Ланцет» является одной из основных боевых единиц, которые враг использует именно на фронте против нашей бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании Zala Aero. «Орлан» – это разведчик, выявляющий позиции и корректирующий огонь», – объяснил Ермак.

Он сообщил, что офис работает над усилением санкций, чтобы лишить эти беспилотники компонентов, получаемых по импорту.

18.50 Видео из квартиры в Белозёрке Херсонской области, в которую при обстреле попал снаряд.

Из телеграм-канала главы региона Александра Прокудина.

18.43 Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил о попытке проникновения украинской ДРГ в районе деревни Курковичи Стародубского округа.

По его утверждению, переход границы был предотвращен пограничниками и военными.

Российские телеграм-каналы пишут о том, что ДРГ понесла потери во время боя, а часть ее состава подорвалась на минах. Украина эту информацию не подтверждала.

18.35 В сети появилось видео, снятое украинскими военными с борта броневой техники. Военнослужащие ВСУ едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных немецких танка «Леопард».

18.32 Украинские саперы используют новую тактику разминирования, о которой рассказывается в репортаже CNN.

Когда темнеет и воздух охлаждается, саперы запускают дроны с тепловизорами, на экранах которых нагретые за день солнцем мины становятся заметными и словно "сияют". Обнаруженные мины подрывают специальными зарядами.

18.21 Правительство Швеции приняло решение о новом пакете поддержки Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Швеции.

Согласно его информации, помощь включает боеприпасы и запасные части для боевых машин и танков Leopard 2. Стокгольм также передает транспортные средства, грузы на случай непредвиденных обстоятельств и оборудование для разминирования.

В оборонном ведомстве добавляют, что правительство также получает разрешение на продажу ракет класса «воздух-воздух» RB 99 (AMRAAM) США.

«Риксдаг дает разрешение правительству продать США ракеты класса «воздух-воздух» RB 99 (AMRAAM) в 2023 году. После этого США передадут эти ракеты Украине и предложат Швеции приобрести более современную версию AMRAAM», – говорится в сообщении.

Общая стоимость нынешнего пакета помощи – примерно 3,4 млрд шведских крон (около 314 млн долларов).

18.06 Украинской ПВО ещё ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми РФ атаковала Украину сегодня ночью.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

«Это ракеты, которые можно сбивать средствами, такими как, Patriot. Они уничтожают баллистику, "Кинжалы", потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой. Летит около 4 тысяч км/ч и заходит на цель преимущественно по баллистической траектории. Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», – объяснил Игнат.

17.40 В Луцке российские ракеты сегодня ночью поразили принадлежащий шведской компании SKF завод подшипников, сообщил представитель компании Карл Бьернстам.

Погибли три работника предприятия, передает Reuters.

SKF - это самый крупный в мире производитель промышленных подшипников. В Украине у компании 1100 сотрудников, большинство работают на луцком предприятии.

17.35 Появились подробности ночной ракетной атаки по городу Смела в Черкасской области.

Как сообщает ОВА, одна ракета попала по территории предприятия по производству керамики, а вторая - по территории больницы. Чудом никто не пострадал, но повреждены здания.

Также поражены сети водо- и теплоснабжения. Без воды остается 12 тысяч человек, на восстановление ее подачи уйдет 4-5 суток. Жителей будут отдельно информировать, где и когда будет подвоз воды.

17.16 Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд гривен на усиление границы в Черниговской и Харьковской областях.

Как сообщает премьер Шмыгаль, соответствующий запрос поступил от областных администраций этих регионов.

На границу в Черниговской области выделили 911,5 млн гривен, а Харьковской - более 363 млн грн. Как заявляют в правительстве, построены будут дополнительные военные инженерные и фортификационные сооружения.

16.55 Зеленский, который вчера был под Бахмутом, сегодня посетил Ореховское направление в Запорожской области, где идет наступление ВСУ.

Президент сообщает, что побывал на передовом пункте управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

16.46 Во время воздушной тревоги киевляне массово спускались в столичное метро, которое используют как укрытие.

Многим пришлось ждать отбоя на станции метро "Выдубичи", потому что дальше поезда по зеленой ветке через Днепр во время тревоги не идут.

16.29 Воздушные силы объявили отбой ракетной угрозы по Украине.

16.24 Начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, и это может быть частью сделки по прекращению войны.

Об этом он заявил в ходе дебатов в Норвегии, передает местное издание VG.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", - сказал Йенссен.

По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории РФ поднимает не только он.

"Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением. Есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО", - добавил он.

15.37 Минобороны РФ подтверждает ночной ракетный удар по Украине.

Утверждает, что били по "ключевым предприятиям военной промышленности", "все объекты поражены", а "военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб".

Также Москва впервые заявляет о перехвате четырех дальнобойных ракет SCALP-EG (французская версия Storm Shadow).

Украина сообщала, что ночью удалось сбить 16 ракет из минимум 28.

15.30 Тревога уже по всей Украине. Воздушные силы сообщают, что причина тревоги - взлет российских МиГ-31.

15.28 В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

15.12 Этой ночью РФ атаковала Украину в том числе ракетами Х-101, произведенными уже в этом году, сообщил глава ОП Ермак.

Российские ракеты были выпущены в апреле и содержат около 30 иностранных микросхем. Ермак говорит, что нарабатываются предложения, как лишить Москву доступа к западным технологиям, и призывает усилить санкции.

14.50 В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 9 444 гражданских, 16 940 получили ранения.

Такие данные публикует управление верховного комиссара ООН по правам человека.

В частности, погибли 545 детей, ранены - 1156.

В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку получение информации в условиях войны затруднено.

С 1 по 13 августа этого года зафиксирована гибель 258 мирных жителей.

Больше всего людей гибнет от обстрелов.

14.32 СБУ сообщает о разоблачении командиров одной из бригад Нацгвардии под Киевом, которые с первых дней войны незаконно выписали себе "боевые" премии на 14 млн гривен.

Вплоть до августа 2022 года они безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

На фронте они при этом не находились.

По данным следствия, к организации схемы причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части, который подписывал рапорты своим подчиненным: командиру дивизиона, командиру 3-го батальона, начальнику отделения учета личного состава, заместителю командира 1-го батальона и командир роты.

Всем им сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

14.15 Украина перекинула резервы на Лимано-Купянское направление, где армия РФ ведет масштабное наступление, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага", - сказал Череватый в эфире телемарафона.

13.55 Минобороны РФ публикует свое видео высадки десанта на коммерческий сухогруз, который шел в украинский порт.

Российский военный корабль остановил сухогруз из Палау, предварительно выстрелив в воздух. На борт коммерческого судна был высажен десант.

Вооруженные военные поставили моряков на колени, проверили документы и помещения корабля, а затем пропустили его дальше в порт Измаила.

В Офисе президента Украины назвали это "пиратством" и пообещали "оптимальный ответ".

13.35 В Украине хотят усилить контроль за выездом мужчин за границу, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Для этого планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет выехать за границу.

Ранее это происходило в телефонном режиме.

По словам Демченко, ГПСУ и Минобороны уже работают над этим. Разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей военкоматов в базу данных ГПСУ и наоборот.

13.20 Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине, и теперь ракеты постоянно меняют направление движения, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Они планируют и сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее нашу противовоздушную оборону, используя слабые места, используя данные разведки, разумеется. Ну и ракеты постоянно меняют маршрут.

Если видно направление движения, например, на Киевскую область, то пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева", ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление, и снова", - рассказал Игнат.

12.38 Армия РФ планирует не захватывать Авдеевку, а оцепить город и двигаться дальше вперед с целью выхода на админграницы Донецкой области.

Об этом заявила замминистра обороны Маляр в эфире телемарафона.

"Враг не рискует в Авдеевку заходить, чтобы не увязнуть в боях с нашими защитниками. Но россияне хотят обойти ее, окружить. Однако у противника уже год нет здесь продвижения", - говорит Маляр.

Сейчас россияне, по ее словам, ведут борьбу за ключевые высоты и транспортные пути вокруг города, захватив которые планирует двинуться дальше.

11.33 Супруги-предприниматели получили подозрение за поставку Минобороны непригодных боеприпасов, сообщает прокуратура.

По данным следствия, предприятие, которое выступало субподрядчиком в выполнении госзаказа на изготовление артиллерийских снарядов, получило от Минобороны предварительную оплату в сумме более 2,8 млн грн.

На эти деньги предприятие закупило у другого субподрядчика порох, но тот оказался некачественным.

В результате Минобороны получило боеприпасы, непригодные к использованию ВСУ.

Проверяется возможная причастность отдельных должностных лиц Минобороны.

11.20 Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в восточных регионах.

11.10 Трое погибших от ракетного удара в Луцке – это работники предприятия, куда попали две ракеты.

Об этом сообщает замглавы ОП Алексей Кулеба.

Еще трое работников ранены. Продолжается ликвидация последствий прилета.

А в Запорожской области ракета попала в стадион гимназии в одном из сел неподалеку от областного центра. Повреждено здание учебного заведения, жилые дома и детсад.

10.50 Во Львовской области в результате ночной ракетной атаки пострадали 15 человек, сообщает ОВА.

Самой младшей - 10 лет, старшей - 72.

Сбить удалось одну ракету из семи.

Повреждены около 40 домов, половина из них - в Железнодорожном районе Львова. Особенно много - на улицах Каховской и Патона. Были пожары.

Пострадал Львовский медицинский профессиональный колледж «Монада», загорелись три здания промышленного предприятия.

Одна из ракет попала по территории детсада.

Еще 15 домов повреждены в Ставчанах в пригороде Львова. 4 - в селе Суховоля.

10.30 Американский "Институт изучения войны" сообщает о продвижении армии РФ под Купянском.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки и Николаевки", - говорится в сообщении ISW.

10.15 ВСУ имели успехи в направлении Урожайного на южном фронте, сообщает спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне заявляют, что бои в селе все еще идут. В паблике воюющего там батальона "Восток" пишут, что из Урожайного отступили, но наносят по украинским подразделениям в селе массированные удары.

Украина пока не подтверждала полного контроля над селом.

09.48 На Буковине накрыли очередную схему переправки уклонистов за границу вне официальных пунктов пропуска, сообщает полиция.

Канал организовали шесть местных жителей, среди которых один правоохранитель.

За 3-7 тыс. долларов они переправляли мужчин в Румынию. Их накрыли во время отправки очередной группы.

09.25 По складам в Краматорске вчера вечером нанесли ракетный удар из С-300, погиб мужчина, сообщает прокуратура.

Загорелись склады площадью 2400 кв. м. Под завалами оказались два грузчика, тело одного из них достали, состояние второго пока неизвестно.

Ранена 38-летняя кладовщик предприятия.

По данным прокуратуры, на складах были продукты.

09.05 Видео с места прилета у спорткомплекса в Днепре.

Рядом со зданием видна огромная воронка от ракеты.

08.40 Кроме предприятия, в Днепре ракетный удар повредил спортивный комплекс, сообщили в ОВА.

08.34 Предприятие в Луцке поразили две крылатые ракеты,, уточняет губернатор Юрий Погуляйко.

08.27 Паблики Днепра показали кадры масштабного задымления на месте прилета.

08.17 В Черниговской области была попытка проникновения российской диверсионной группы, сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Завязался стрелковый бой. По решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел.

08.10 По Украине этой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них сбиты, сообщают Воздушные силы.

4 ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Уничтожено 16 ракет Х-101/Х-555 и "Калибров" (то есть, 12 крылатых ракет нашли свои цели).

Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

07.47 Новая ракетная атака по Украине. Из уже подтвержденных прилетов:

Львов. Обломки ракет упали на дома по улицам Патона и Каховской. Есть разрушения и пожары. Есть пострадавшие.

Также обвалилась крыша одного из супермаркетов.

Пострадало также несколько частных домов в пригороде (на фото), сообщили в ОВА.

Мэр Андрей Садовой добавляет, что ракета прилетела во двор детсада, учреждение разрушено, пострадало более сотни квартир поблизости.

По словам Садового, несмотря на сбитие многих ракет, по городу есть попадания.

Луцк. Прилет в промышленное предприятие, погибли три человека, столько же пострадали.

Черкасская область. В Смеле прилет по территории частного предприятия и больнице. Также перебиты линии водоснабжения, и часть города теперь без воды.

Без пострадавших.

Судя по оповещениям Воздушных сил, удар наносился крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков.

07.34 Ночью РФ ударила по одному из предприятий в Днепре.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ранены два человека. Возник пожар.

Во время утренней атаки силы ПВО сбили семь ракет.