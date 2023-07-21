В Николаевской области из-за жары горят заминированные поля, происходит детонация.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме сезонного фактора спасатели называют также неосторожное обращение с огнем и даже преднамеренные поджоги.

"Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы люди, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — говорит руководитель местного отряда спасателей.

Ранее украинские врачи в материале The New York Times рассказали, что военные чаще получают ранения от мин, чем от артиллерии.

Тем временем война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.

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