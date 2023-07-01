В сети появился рассказ об отдыхе в Коблево во время войны. Это - курортный городок на побережье Чёрного моря в Николаевской области.

Видео о посещении Коблево в июне было опубликовано украинской отдыхающей в соцсетях.

"Что происходит в Коблево сегодня? Закрытые базы отдыха, повсюду таблички "Осторожно, мины!", на улицах никаких людей. Для тех, кто бывал тут хоть раз, это всё выглядит как постапокалипсис. Коблево моего детства - с заводскими базами отдыха. Юности - когда ты всю ночь танцуешь, а количество людей на пляжах превышает 500 человек на квадратный метр. Теперь ничего этого нет. Бизнес тут либо держится из последних сил, либо погиб, либо заморожен", - описывает отдыхающая первые впечатления от приезда в Коблево.

"Мы всё же приехали, мы выбрали отель на первой линии моря, но доступа к побережью нет, потому что всё заминировано. Но зато на море можно смотреть, его можно слушать, можно дышать и это уже что-то. Лично я не выбиралась сюда два года и благодарна хоть за эту возможность. Ну, и в сравнении с оставшимися нашими курортами очень приятно всё-таки не драться за шезлонг", - добавила отдыхающая.

Ранее мы сообщали, что во время купания в море у берегов Коблево на мине подорвались два человека.

Перед этим на пляже под Одессой отдыхающий подорвался на мине.