Главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили в Дубае. Журналисты сняли ее на видео на пляже. Увидев людей с камерами, Тимошенко ушла.

Соответствующее видео публикует "Украинская правда".

Также на пляже заметили ее мужа, 62-летнего Александра Тимошенко с внуками. Журналисты выяснили, что он проживает на одной из отдельных вилл.

В позапрошлом году мы публиковали видео из Чернигова, где Юлия Тимошенко кормила птиц в окружении фотографов.

Также сообщалось, что в 2021 Юлия Тимошенко показала фото без макияжа после кросса. Она позировала в спортивной форме среди цветов в своем саду.

Между тем, недавно Зеленский запретил чиновникам, нардепам и правоохранителям выезд на отдых за границу.

В скандал уже попал Николай Тищенко, которого исключили из фракции "Слуга народа", а ранее - из партии после того, как стало известно, что он Тайланде.

Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

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