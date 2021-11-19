Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в окружении фотографов и под щелчки камер покормила птиц возле Спасского собора в Чернигове.

"Иногда просто нужно оглянуться, чтобы увидеть красоту рядом", - подписала видео пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

Прользователи сети уже шутят, что на видео изображен процесс подкормки избирателей вкусными обещаниями.

Напомним, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко не нравится сравнение так называемой "Вовиной тысячи", обещанной украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, и "Юлиной тысячи", которую она раздавала во времена своего премьерства вкладчикам Сбербанка.

Кроме того, мы писали о том, что Юлия Тимошенко пересадила своих телохранителей с "кубика" на Toyota Land Cruiser.

Как сообщалось, Юлия Тимошенко в свои 60 лет показала фото без макияжа после кросса.

Ранее "Страна" писала о том, что а августе после задержания в аэропорту "Киев" главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко начались обыски у фирм, которые связаны с семьей лидера "Батькивщины" Юлией Тимошенко.