Украина проиграет войну, если США начнут сокращать ей помощь при президенте Дональде Трампе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать", - сказал Зеленский.

На вопрос, сможет ли Трамп повлиять на Владимира Путина и положить конец войне, Зеленский заявил, что "это будет непросто".

При этом он сказал, что США сильнее России, и призвал Трампа снизить цены на нефть.

"Я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", - добавил Зеленский.

Ранее в газете The Hill писали, что Трамп "демонстрирует симпатию" к главе Кремля Владимиру Путину, одновременно "питая глубокое презрение" к Владимиру Зеленскому, что скажется на помощи Украине.

А издание The Washington Post сообщало о расчете российских элит на то, что возвращение Трампа в Белый дом создаст для России возможность разрушить единство Запада по вопросу Украины и перекроить мировую карту власти.