Администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь в размере шести миллиардов долларов до окончания срока полномочий Джо Байдена.

Об этом заявил советник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"До 20 января мы отправим Украине все ресурсы, которые согласовал Конгресс", – сказал Салливан.

Накануне о том, что США стараются по-максимуму отправить оружие Украине, пока Трамп не стал президентом, сообщала газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, этот план сталкивается со значительными логистическими трудностями ввиду истощения запасов оружия в Америке.

Военные поставки в Украину обычно идут недели или даже месяцы. При этом влияние запланированного увеличения поставок на военные запасы США, особенно на противовоздушную оборону, является "большой проблемой", рассказал источник WSJ.

Ранее и обозреватель Politico писал, что в Белом доме хотят успеть отправить Украине помощь до инаугурации Дональда Трампа.

"Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность", – говорилось в публикации.