Президент Украины Владимир Зеленский был "шокирован" тем, что на выборах в США победил Дональд Трамп.

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо местному изданию TASR.

Фицо говорит, что вынес именно такое впечатление, наблюдая за украинским лидером на саммите в Будапеште.

"Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что война закончится? Так я его видел. И зовут его Владимир Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что Трамп победил, и что помощь со стороны Соединённых Штатов может быть прекращена", – цитирует премьера Словакии издание.

Ранее Фицо заявил, что на фронте у Киева "дела идут не очень хорошо".

"Что будет делать ЕС, если США объявят о сокращении помощи Украине? Если сегодня есть кто-то, кто действительно заинтересован в прекращении войны в Украине, и это новый американский президент, то у нас также есть Китай, у нас также есть Бразилия. Но мне кажется, что (в ЕС - Ред.) преобладает идея продолжения войны любой ценой, и я не имею к этому никакого отношения", – сказал Фицо.

Напомним, словацкий премьер поддержал китайско-бразильскую "мирную инициативу", раскритиковав Запад за поддержку Украины.