Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Китай возложил на Запад ответственность за нынешнее вторжение России в Украину и взамен похвалил "миротворчество" Пекина.

Об этом сообщает словацкое издание RTVS.

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином Фицо заявил, что оба лидера разделяют мнение о "невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада для продолжения войны".

Премьер Словакии вместо этого отметил китайско-бразильскую "мирную инициативу", которую планирует подробнее обсудить во время визита в Бразилию в декабре. Также он анонсировал присоединение Братиславы к группе "друзей мира" в ООН, которую возглавляют те же КНР и Бразилия.

Попутно Фицо раскритиковал ЕС, который "продолжает свою военную риторику", и возложил вину за эскалацию на Запад.

"Именно западные политики в апреле 2022 года, вскоре после начала конфликта, сделали все, чтобы не подписать реалистично подготовленные мирные соглашения, а мирный план Зеленского припал пылью как нереалистичный, и вместо его новой версии украинский президент представляет план победы", – заявил он.

Напомним, по словам Фицо, Зеленский просил ЕС разместить в Украине ядерное оружие.

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