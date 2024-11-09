На заседании глав стран Евросоюза, что состоялось 7 ноября в Будапеште, была "впервые получена определенная информация относительно военной ситуации в Украине, и очевидно, что дела у Украины идут не очень хорошо".

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью журналистам.

Фицо не уточняет, что именно это была за "информация", но говорит, что в ходе собрания задал европейским лидерам "фундаментальный вопрос".

"У ЕС есть стратегия, что Украина должна выиграть эту войну, а Россия должна проиграть эту войну. Точно так же у ЕС есть стратегия, согласно которой мы должны поддержать Украину в военном и финансовом отношении, чтобы она была достаточно сильной для переговоров. Но вчера я очень ясно сказал, но ни одна из них (стратегий - Ред.) не работает. И теперь перед нами стоит серьёзный вопрос: что будет делать ЕС, если США объявят о сокращении помощи Украине? Я считаю, что нам следует пойти другим путём. Если сегодня есть кто-то, кто действительно заинтересован в прекращении войны в Украине, и это новый американский президент, то у нас также есть Китай, у нас также есть Бразилия, есть китайско-бразильский план. ЕС должен был сказать, что он присоединяется к этим планам, и мы собираемся оказать давление для заключения мира, который устроил бы все участвующие стороны. Но мне кажется, что преобладает идея продолжения войны любой ценой, и я не имею к этому никакого отношения", – сказал Фицо.

Ранее Фицо раскритиковал Запад за поддержку Украины и поддержал китайско-бразильскую "мирную инициативу".

Напомним, словацкий премьер также спрогнозировал возможность скорого завершения российско-украинского конфликта.