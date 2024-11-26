Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация уходящего президента Джо Байдена обеспечит Украину всем для продолжения конфликта в 2025 году и ведения диалога о мире "с позиции силы", если до него дойдет.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину и Европу до последнего дня администрации Байдена. Подобное отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах Конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности.

Блинкен добавил, что более 50 государств оказывают поддержку Украине, этот процесс будет продолжен.

Он также выразил уверенность в том, что поддержка стран Европы в отношении Украины сохранится даже после прихода к власти Дональда Трампа.

Напомним, администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь до окончания срока полномочий Байдена.

"До 20 января мы отправим Украине все ресурсы, которые согласовал Конгресс", – заявили в Белом доме.

Ранее в Пентагоне заявили, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена.

Также западные издания писали, что Байден передает Украине запрещенные конвенциями противопехотные мины. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск.