У президента США Джо Байдена хотели после победы Дональда Трампа заявить о приглашении Украины в НАТО, но затем отказались от этой идеи.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Пытаясь усилить поддержку Киева на фоне опасений, что Трамп поведет дело к переговорам, администрация Байдена "рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Киеву вступить в НАТО".

Но по итогу в Белом доме решили отказаться от этого, "учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе".

Более жизнеспособной считается идея двусторонних соглашений по безопасности.

Также, пишет агентство, хотя Байден и пытается сейчас направить максимальную помощь Киеву в преддверии своего ухода из власти, возможности президента США ограничены.

"Большая часть оставшихся денег может быть использована только для оружия, уже находящегося в запасах Пентагона. Слишком сильное сокращение средств поставит под угрозу собственную оборону США", - говорится в статье.

Напомним, администрация Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать 4,65 млрд долларов долга Украины.

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