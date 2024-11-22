После испытания новой российской ракеты средней дальности "Орешник" президент США Джо Байден созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить развитие событий в Украине.

Об этом сообщает Белый дом.

"Они рассмотрели события в Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Ливане", – говорится в пресс-релизе.

Вчера Владимир Зеленский потребовал от партнеров реакции на удар по Днепру новой баллистической ракетой и обвинил мир в том, что ее нет.

А сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания ракетной системы "Орешник" прошли успешно и Россия продолжит их, в том числе в боевых условиях.

Война в Украине идет 1003-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. РФ применила для удара по Днепру свою новейшую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности. Российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам.

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