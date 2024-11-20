Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал республиканское руководство Конгресса за отсутствие реакции на удары американским оружием по территории России.

Пост на эту тему он опубликовал в своем аккаунте в Х.

"Президент - хромая утка (то есть Джо Байден - Ред.) только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Однако каким-то образом республиканский спикер Палаты представителей даже не упомянул об этом, публично или на собраниях руководства. Что происходит?" – написал Карлсон в Х.

Напомним, вчера Украина нанесла первый удар по РФ американскими ATACMS. Министерство обороны России подтвердило, что ракеты были выпущены по Брянской области. Согласно его заявлению, почти все они были сбиты.

А сегодня по Курской области в районе поселка Марьино был нанесен удар британскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Удар наносился в районе исторической усадьбы князей Барятинских, где сейчас размещается санаторий, принадлежащий управделами президента РФ. Украинские СМИ предполагают, что рядом с усадьбой расположен подземный командный пункт, который и был целью обстрела.