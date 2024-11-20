"Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по "дальнобою"
Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал республиканское руководство Конгресса за отсутствие реакции на удары американским оружием по территории России.
Пост на эту тему он опубликовал в своем аккаунте в Х.
"Президент - хромая утка (то есть Джо Байден - Ред.) только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Однако каким-то образом республиканский спикер Палаты представителей даже не упомянул об этом, публично или на собраниях руководства. Что происходит?" – написал Карлсон в Х.
Напомним, вчера Украина нанесла первый удар по РФ американскими ATACMS. Министерство обороны России подтвердило, что ракеты были выпущены по Брянской области. Согласно его заявлению, почти все они были сбиты.
А сегодня по Курской области в районе поселка Марьино был нанесен удар британскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Удар наносился в районе исторической усадьбы князей Барятинских, где сейчас размещается санаторий, принадлежащий управделами президента РФ. Украинские СМИ предполагают, что рядом с усадьбой расположен подземный командный пункт, который и был целью обстрела.