Действующий президент США Джо Байден до своего ухода хочет получить от Конгресса еще 24 миллиарда долларов для военных поставок Украине.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Такой запрос глава Белого дома негласно направил в Конгресс. Сумма нужна для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен направленных Киеву.

Обращение Байдена могут рассмотреть в декабре. Правда, в случае утверждения, на украинском поле боя помощь скажется лишь в отдаленной перспективе.

Как говорят источники, Белый дом рассчитывает, что $16 млрд конгрессмены согласятся выделить на восполнение американских запасов. А еще $8 млрд - по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она не предусматривает быстрой отправки помощи с военных складов. По этой программе Пентагон заключает контракты с производителями на производство оружия для Украины.

Politico оценило шансы на согласие Конгресса с этим запросом Байдена как "небольшие".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация уходящего президента Джо Байдена обеспечит Украину всем для продолжения конфликта в 2025 году и ведения диалога о мире "с позиции силы", если до него дойдет.

Также в Пентагоне говорили, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена.