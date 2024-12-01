В воскресенье, 1 декабря, в Киев прибыли президент Европейского совета Антониу Кошта, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

"С первого дня войны ЕС выступает на стороне Украины. С первого дня действия нашего мандата мы подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского народа", - написал Кошта в Х.

"В мой первый визит после вступления в должность мое послание ясно: Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все, что нужно", - написала Каллас.

У них запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и членами правительства.

Ранее украинские власти анонсировали перекрытие центра Киева из-за визита иностранных делегаций.

Война в Украине идет 1012-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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