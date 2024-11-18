Главы МИД стран Европейского союза не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия на территории РФ.

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель после встречи.

"Каждая страна решает сама", - сказал Боррель.

В то же время, по его словам, на встрече обсуждалось, что администрация США разрешила применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

Однако в Госдепартаменте США сегодня вечером заявили, что на данный момент не могут подтвердить изменение политики США о разрешении Киеву наносить удары дальнобойным оружием по России.

Также Штаты не разрешили Украине бить по России британскими ракетами Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что Рим не разрешил Киеву применять переданное оружие за пределами Украины.

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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