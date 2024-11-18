В Государственном департаменте США сделали заявление о том, существует ли разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами по территории РФ.

Об этом сказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на брифинге.

По его словам, у него нет информации по "обновлению позиции" по этому вопросу.

"Я не имею никаких обновлений по позиции (США по дальнобойным ударом по РФ – Ред.), о которых могу сказать вам сегодня. Как вы знаете, даже до того, как Россия начала полномасштабную войну, Соединенные Штаты создали коалицию в более чем 50 стран, чтобы оказать помощь Украине и сдерживать Россию. Мы всегда будем адаптировать нашу помощь к потребностям Украины, когда это необходимо. И вы видели, как мы держались этого курса, постепенно наращивая помощь в последние несколько лет. Но я не имею никаких новостей по позиции (по дальнобойным ударам - Ред.), которые мог бы сообщить вам сегодня", – заявил Миллер.

Напомним, в МИД РФ обещают "ощутимый ответ" в случае дальнобойных ударов по России американским оружием.

Тем временем будущий советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.