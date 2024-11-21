Надежды украинцев на быстрое вступление в НАТО и Европейский Союз начинают ослабевать, а одобрение руководства крупнейшего военного спонсора Украины - Соединенных Штатов - падает.

Таковы результаты опроса американской компании Gallup.

В 2024 году в стране снизилось как число тех, кто ждет вступления в НАТО в течение ближайших десяти лет. Если год назад таких было более 60%, то сейчас их уже 51%.

При этом 22% считают, что Украину никогда не примут в альянс, что примерно в два раза больше, чем в предыдущие годы.

По аналогичной траектории растет скептицизм по поводу вступления в ЕС. В 2022-2023 годах 73% украинцев считали, что их страну примут в Евросоюз в течение следующих десяти лет. Сейчас это уже 61%.

При этом 15% считают, что Украину никогда не примут в ЕС, что вдвое выше прошлогоднего показателя.

Также в Украине падает одобрение руководства США. В 2024 году оно вернулось на довоенный уровень - 40%, хотя после российского вторжения выросло до 66%, что было на тот момент одним из самых высоких показателей в мире.

При этом в Украине резко выросло число тех, кто не одобряет действия США - 37%. После вторжения России их было только 16%.

Напомним, больше половины украинцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.

Ранее аналогичная доля украинцев - 52% - согласно опросу Gallup, выступала за скорейшую остановку войны и переговоры.