У 12% украинцев недостаточно денег даже на продукты. Это больше, чем каждый десятый житель страны.

Такие данные приводятся в отчете о результатах сентябрьского опроса Центра Разумкова под названием "Оценки гражданами социально-экономической ситуации и социально-экономической политики власти, социальное самочувствие граждан".

Согласно исследованию, почти 41% респондентов в принципе хватает денег на жизнь, но покупка вещей длительного пользования, таких как телевизор или холодильник, вызывает трудности.

44% опрошенных в продуктовых магазинах выбирают более дешевые товары, даже если они заведомо худшего качества.



Только 0,5% людей в Украине могут позволить себе купить все, что они хотят.

В целом граждане Украины скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: показатели сейчас идентичны маю 2021 года, когда 60% опрошенных назвали ее очень плохой или довольно плохой.

В опросе участвовали 2016 респондентов в возрасте старше 18 лет.

На фоне роста бедности в Украине впервые с начала масштабного вторжения РФ сокращается число тех, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется".

Между тем эксперты говорят о подготовке властями подорожания электроэнергии и газа, что наверняка повлечет за собой и новый виток подорожания продуктов.