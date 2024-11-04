В Украине впервые с начала масштабного вторжения РФ сокращается число тех, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется". Их все еще большинство (63%), но уже на 10% меньше, чем было в феврале (73%).

Такие данные показал опрос КМИС "Восприятие запаса прочности России и сколько времени украинцы готовы нести груз войны".

Наиболее резкое сокращение наблюдается на юге (50% против 68%) и востоке (38% против 70%) страны, которые больше всего страдают от боевых действий.

За эти полгода резко выросло количество тех, кто затруднился ответить на вопрос о том, сколько они готовы терпеть войну (12% против 4%). На 4% больше людей сказали, что готовы потерпеть еще полгода-год.

Между февралем и октябрем 2023 года с 22 до 49% стало больше тех, кто верит, что Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. С 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях. Между октябрем 2023 года и октябрем 2024 года ситуация почти не изменилась, хотя сейчас практически установилась паритетность мнений: 47% украинцев считают, что у России достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов.

Опрос проходил с 20 сентября по 3 октября, в нем приняли участие 989 респондентов старше 18 лет, проживающих на территории Украины.

На днях иностранные СМИ писали, что в украинских властных кругах растет уныние по поводу войны.

Между тем социсследование в ФРГ показало, что местная молодежь больше всего боится распространения войны из Украины на Европу.