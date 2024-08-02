Большинство опрошенных украинцев (57%) выступили за начало переговоров с РФ. 38% высказались против.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института и Киевского международного института социологии.

"В мае 2022 года только 7% опрошенных считали, что война будет длиться дольше года. Сейчас 43% считают, что война будет продолжаться еще не менее года или больше. (В мае 2022 и мае 2024 года "не знаю" был самым популярным ответом с 38% и 36% соответственно.) 57% считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира, что является возвращением к результатам мая в 2022 году, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры. В то же время украинцы готовы к переговорам только с четкими условиями: 60% не готовы уступать Крым и части востока Украины, 77% считают неприемлемыми переговоры на основе территориального статус-кво, а 74% и 76% соответственно отвергают российские требования отказаться от членства в НАТО или ЕС как цену за мир", - сказано в пресс-релизе на сайте КМИС.

Кроме того, опрос показал и степень доверия к правительству и Владимиру Зеленскому: оно остается относительно высоким по сравнению с опросами, проведенными до начала полномасштабного вторжения. С декабря 2021 года, когда доверие составляло 18%, этот показатель резко вырос после начала вторжения и стабилизировался на уровне 45%. Что касается выборов, то 72% заявляют, что выборы должны состояться только после окончания войны. ВСУ продолжают пользоваться большим доверием: 91% доверяют армии и ни один на респондент не заявил о недоверии.

На днях еще один опрос КМИС показал, что доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания войны, за год возросла в три раза.

Между тем в Кремле сделали знаковое заявление: Дмитрий Песков сказал, что "юридические нюансы" по поводу легитимности властей Украины не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров. Хотя еще недавно в Москве говорили о нелегитимности украинского президента.