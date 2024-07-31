Владимир Зеленский назвал возможный отказ от территорий в ходе урегулирования конфликта с РФ "очень сложным вопросом".

Об этом президент Украины заявил французской газете Le Monde, которая вынесла эту фразу в заголовок.

В интервью изданию Зеленский допустил проведение референдума касательно того, как должна окончиться война с Россией. Поскольку вопрос о территориальной целостности Украины не может решать только президент.

"Вы должны понимать, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами в мире без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому этот вопрос касается только нас. Кто-то недавно сказал: "А что если Украина отдаст свои территории в обмен на что-то, гарантии безопасности, возможно, НАТО, возможно, ЕС и т.д.?" Таких высказываний может быть много, но ты должен понимать, что официально Украине никто ничего не предлагал. И Украина никогда не отдаст свои территории. Власти не имеют официального права отдавать свои территории. Чтобы это произошло, украинский народ должен этого захотеть. Скажу вам откровенно, что это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным, и для него, очевидно, будет победой, если он получит часть нашей территории обратно. Но даже позже, если конфликт будет заморожен, он сможет вернуться и сделать это. Вот почему этот вопрос очень и очень сложный", – заявил он.

При этом, по словам Зеленского, отказ от оккупированных регионов "не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он возьмёт себе часть наших территорий".

Комментируя возможные переговоры с Кремлём, Зеленский снова допустил, что территории военным путем Киев может и не вернуть.

"Это не значит, что именно в этот момент (переговоров с РФ - Ред.) мы вернём наши границы 1991 года, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности. Но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия", – заявил президент.

Также Зеленский снова высказался за присутствие России на втором "саммите мира", поскольку "все хотят этого".

"Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьёмся конкретных результатов... Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого", – пояснил президент.

В ходе обсуждения обеспечения армии и пополнения боевых подразделений Зеленский заявил, что ВСУ не имеют возможности посылать на фронт подготовленные во время мобилизации бригады, потому что части не укомплектованы вооружениями.

"Темпы мобилизации выросли, но людей на поле боя не хватает… Мы подготовили 14 бригад, но как мы можем остановить россиян, если из 14 бригад укомплектовано только три?" – сказал президент Украины.

Ранее на Банковой заявляли, что Украина готова к переговорам с РФ на правовых условиях.

В свете последних заявлений "Страна" разбиралась, возможен ли мир в Украине до конца года.