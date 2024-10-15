Больше всего немецкая молодёжь боится, что война в Украине распространится по Европе.

Об этом пишет издание DW со ссылкой на опрос, проведенный по запросу нефтяной корпорации Shell.

Угрозу расползания войны большинство опрошенных (81%) поставили на первое место. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти вдвое.

На втором месте оказался страх бедности (67%; пять лет назад этого опасались примерно 50% респондентов). Дальше в списке главных опасений молодых людей идут безработица, проблемы трудоустройства, изменение климата (63%), загрязнение окружающей среды, растущая враждебность между людьми (64% против 56% в 2019 году) и ксенофобские настроения в обществе.

В целом опрос показал, что немецкая молодёжь стала гораздо больше интересоваться политикой: 55% опрошенных заявили, что интересуются политикой.

"Молодые люди осознали, что большая политика - это не просто что-то там далекое, а ее не получится больше обходить стороной", - объяснил ситуацию автор исследования и политолог Матиас Альберт.

В категорию молодежи социологи отнесли людей в возрасте от 12 до 25 лет.

Отметим, что в последнее время правящая социал-демократическая партия Германии стала чаще высказываться за мирное урегулирование конфликта в Украине. За него выступил глава партийной фракции в бундестаге Рольф Мютцених.

Также в Германии, по данным СМИ, отказались поставлять Украине новую тяжёлую военную технику.