Соединённые Штата не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учётом угрозы эскалации.

Об этом заявили в Пентагоне в ходе краткого интервью прессе.

Ранее об аналогичной причине отказа США писали западные СМИ.

Напомним, "Страна" подробно писала, что происходит вокруг вопроса ударов западными ракетами по РФ и вокруг стратегии войны в Украине в целом.

Война в Украине продолжается 959-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 октября 2024 года – в нашем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Паблик Deep State сообщал, что россияне за сутки захватили два села – Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской. К востоку от Курахово войска РФ продвинулись в Максимильяновке, за которую с недавних пор идут бои. Минобороны неприятеля заявило о захвате посёлка Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новосёлкой. Украина этого не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.