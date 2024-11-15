Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет сопротивляться вступлению Украины в НАТО столько, сколько будет оставаться на посту.

Об этом политик сказал в интервью китайскому телевидению, сообщает радиоволна "Голос Америки".

Отмечается, что Фицо также выступил против международных санкций в отношении Москвы, с которыми не согласен и Пекин.

Глава словацкого правительства также фактически возложил на западные страны ответственность за войну в Украине.

Фицо сказал, что поддерживает гуманитарную и экономическую помощь Киеву, отметил желательность присоединения Украины ЕС, но заявил, что будет сопротивляться принятию Украины в НАТО, объяснив, что это может привести к "вспышке третьей мировой войны".

Премьер Словакии сказал, что пока он будет занимать свою должность, будет выступать против членства Киева в Альянсе.

"Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", – подчеркнул Роберт Фицо.

Напомним, словацкий министр раскритиковал Запад за поддержку Украины и поддержал "мирную инициативу" Китая и Бразилии.

Ранее Фицо сказал, что "план победы" Зеленского грозит третьей мировой войной.