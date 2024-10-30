Еврокомиссия готова начать переговоры с Украиной по вступлению в Европейский Союз в 2025 году при выполнении дальнейших необходимых условий, говорится в отчете о прогрессе вступления.

Отмечается, что Украина "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года.

В частности, в отчете отметили усилия Украины по борьбе с коррупцией, реформой судебной системы и защиты прав национальных меньшинств.

В то же время, Еврокомиссия акцентирует внимание на необходимости дальнейшей борьбы с организованной преступностью и коррупцией на высоком уровне, а также на реформе в госуправлении и децентрализации.

В отчете также отметили, что скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому "продвигается гладко".

Еврокомиссар по расширению Евросоюза Оливер Вархейи считает, что Украина может стать членом ЕС до 2029 года.

"Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ. Эти инструменты называются «План роста», «План Украины» в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС до конца следующего мандата Еврокомиссии", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз стало важной политической победой команды президента Владимира Зеленского и позволит ей в информационном поле несколько компенсировать неудачи в войне с Россией и нарастающие проблемы с продолжением финансовой помощи западных союзников.